Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA TERAMO E TIBURTINA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
INFINE IN V IA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
Servizio fornito da Astral