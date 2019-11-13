Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI E PIU AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
INFINE SULLA VIA DEI LAGHI SI STA IN CODA TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI IN DIREZIONE MARINO
Servizio fornito da Astral