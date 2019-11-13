Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA, PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA ANCHE PER INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TOGLIATTI E PIU AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
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