Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E ROMANINA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E ROMA FIUMICINO
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA AURELIA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA MALAGROTTA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
SULLA STATALE APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
INFINE SULLA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA APPIA IN DIREZIONE APPIA
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