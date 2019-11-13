Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
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