Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO DI ROMA TRA VIALE PIAVE E VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI TOR VERGATA TRA VIA SCHIAVONETTI E VIA TUSCOLANA NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA IN VIA CASILINA TRA TORREGAIA E TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PERCORRENDO LA STATALE CASSIA A VETRALLA, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA PIETA E VIA DANTE ALIGHIERI NELLE DUE DIREZIONI
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