Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO DI ROMA TRA VIALE PIAVE E VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI TOR VERGATA TRA VIA SCHIAVONETTI E VIA TUSCOLANA NELLE DUE DIREZIONI

SI STA IN CODA IN VIA CASILINA TRA TORREGAIA E TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA

MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PERCORRENDO LA STATALE CASSIA A VETRALLA, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA PIETA E VIA DANTE ALIGHIERI NELLE DUE DIREZIONI

