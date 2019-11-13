Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA,
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI SULAL CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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