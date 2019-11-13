Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE NEI CENTRI DI FRATTOCHIE PAVONA E CECCHINA
SULLA VIA COLOMBO CODE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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