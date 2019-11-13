Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA L’A24 E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA
SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CINQUE PODERI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE NEI CENTRI DI FRATTOCHIE PAVONA E CECCHINA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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