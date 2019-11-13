Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA
CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CINQUE PODERI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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