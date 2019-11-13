Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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