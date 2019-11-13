Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA
RESTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO
CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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