Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA CASILINA E NOMENTANA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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