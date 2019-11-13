Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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