Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
INFINE CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral