Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2020 ore 07:30

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA PERLOPIU’ SCORREVOLE.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DISAGI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

E SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI STA IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI CAUSA NEBBIA A BANCHI SULLA A1 ROMA NAPOLI, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CEPRANO

STESSA SITUAZIONE, SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, NEL TRATTO TRA IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA FIRENZE – ROMA E IL RACCORDO ANULARE

VI INVITIAMO IN ENTRAMBI I CASI A PRESTARE ATTENZIONE E A GUIDARE CON PRUDENZA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

