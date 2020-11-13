Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 13 NOVEMBRE 2020 0RE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA PERLOPIU’ SCORREVOLE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DISAGI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
E SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI STA IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI CAUSA NEBBIA A BANCHI SULLA A1 ROMA NAPOLI, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CEPRANO
STESSA SITUAZIONE, SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, NEL TRATTO TRA IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA FIRENZE – ROMA E IL RACCORDO ANULARE
VI INVITIAMO IN ENTRAMBI I CASI A PRESTARE ATTENZIONE E A GUIDARE CON PRUDENZA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
DA FLAVIA DONDOLINI ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral