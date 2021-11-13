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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2021 ore 15:30

di - 13 Novembre 2021 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 13 NOVEMBRE 2021 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    RALLENTAMENTI E CODE IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
    IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO, TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE PERCORRENDO VIA DI CASAL BIANCO A GUIDONIA CODE ALTEZZA VIA DI TOR MASTORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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