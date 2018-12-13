Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA PER POI PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA,
IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA BOCCEA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA
PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO STESSO.
TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A ROMA DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
UN INDICENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CAPANNELLE HA CREATO INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SEMPRE VERSO ROMA, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA ED IL RACCORDO CON INCOLONNAMENTI TRA VIA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA
CODE SULLA CRISTORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ENTRAMBE IN DIREZIONE RACCORDO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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