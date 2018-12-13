Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA:
UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI CREA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA,
PROSEGUENDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E VIA OSTIENSE E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA
TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO.
SULLA VIA APPIA CI SONO INCOLONNAMENTI DA FRATTOCCHIE A VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ALLA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE
SEMPRE VERSO ROMA, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO
CODE SULLA CRISTORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
E SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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