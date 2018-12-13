Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA:
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE
CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA
SI RALLENTA DI NUOVO TRA LA PONTINA E LA VIA DEL MARE
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA PISANA
CODE TRA LA MAGLIANA E LA VIA OSTIENSE E PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A ROMA DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO.
SULLA VIA APPIA CI SONO INCOLONNAMENTI DA FRATTOCCHIE A VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ALLA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE LA CONGESTIONE CREA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E L’IMMISSIONE SULLA VIA APPIA
IN ENTRATA A ROMA, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E TRA SPINACETO E IL RACCORDO
CODE SULLA CRISTORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
E SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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