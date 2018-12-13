Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 09:15
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VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA TRA CASILINA E APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE
A CAUSA DI UN INCIDENTE PERSISTONO GLI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E LA PISANA
CODE TRA LA MAGLIANA E LA VIA OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA IMMISSIONE AL RACCORDO DALLA ROMA FIUMICINO
INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA E PROSEGUENDO DI NUOVO CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A ROMA DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO.
SULLA VIA APPIA CI SONO INCOLONNAMENTI DA FRATTOCCHIE A VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ALLA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE
LA CONGESTIONE CREA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA VICOLO DEL SASSONE E L’IMMISSIONE SULLA VIA APPIA
IN ENTRATA A ROMA, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO
CODE SULLA CRISTORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
E SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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