Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA
IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA PISANA
INCOLONNAMENTI TRA LA MAGLIANA E LA VIA OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA IMMISSIONE AL RACCORDO DALLA ROMA FIUMICINO
E PROSEGUENDO DI NUOVO CODE TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA
TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI RALLENTA IN ENTRATA A ROMA DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO.
SULLA VIA APPIA INCOLONNAMENTI IN DIMINUZIONE DA SANTA MARIA DELLE MOLE A VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SEMPRE IN ENTRATA ALLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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