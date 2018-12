Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E VIA APPIA PIU’ AVANTI TRA PONTINA E MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DELLA VIA FLAMINIA

IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMANINA E CODE TRA TORRE ANGELA E COLLATINA

SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI RALLENTA IN ENTRATA A ROMA

TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO

SULLA VIA APPIA INCOLONNAMENTI DA VIA DEI LAGHI A VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ALLA CAPITALE

SULLA PONTINA CODE RESIDUE PER INCIDENTE RISOLTO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO : CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

