Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E VIA APPIA PIU’ AVANTI TRA PONTINA E MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DELLA VIA FLAMINIA
IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMANINA E CODE TRA TORRE ANGELA E COLLATINA
SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI RALLENTA IN ENTRATA A ROMA
TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO
SULLA VIA APPIA INCOLONNAMENTI DA VIA DEI LAGHI A VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SULLA PONTINA CODE RESIDUE PER INCIDENTE RISOLTO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO : CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral