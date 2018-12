Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E ANAGNINA

IN CARREGGIATA INTERNA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI STA IN CODA IN ENTRATA A ROMA

TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO

L’INCIDENTE SUL RACCORDO CREA RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CON CODE IN AUMENTO TRA VIA DI FIORANELLO E L’IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO

SULLA NETTUNENSE TRAFFICO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE

DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SARANNO DEVIATI I BUS 31 771 E 780

INFINE RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA ODIERNA E’ IN VIGORE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral