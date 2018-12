Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA

SI STA IN FILA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA OSTIENSE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO

DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SARANNO DEVIATI I BUS 31 771 E 780

SULLA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO STA NEVICANDO.RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI VIAGGIARE SU ALCUNE STRADE CON LE CATENE DA NEVE A BORDO O CON I PNEUMATICI INVERNALI

INFINE SEGNALIAMO CHE OGGI A ROMA E’ IN VIGORE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

