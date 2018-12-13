Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;
PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO, RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
E QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI EUROPA LEAGUE LAZIO – EINTRACHT FRANCOFORTE, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 19.00: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO: POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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