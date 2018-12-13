Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI REPUBBLICA BARBERINI E PORTA PINCIANA;
E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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