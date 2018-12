Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA;

IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO; PER IL TRAFFICO IN ESTERNA CI SONO INOLTRE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALL’APPIA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE DA PORTONACCIO FINO AL RACCORDO;

PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral