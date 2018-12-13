Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER LA PIOGGIA IN CORSO;
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA;
IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO; PER IL TRAFFICO IN ESTERNA CI SONO INOLTRE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALL’APPIA;
TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA STESSA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO;
PIU’ A SUD SITUAZIONE INVARIATA SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
RESTANDO A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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