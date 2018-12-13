Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE;
PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA ROMA TERAMO;
RESTANDO SULLA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA STESSA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO;
PIU’ A SUD SITUAZIONE INVARIATA SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
RESTANDO A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’..
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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