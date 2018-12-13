Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE;
DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA STESSA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO;
PIU’ A SUD SITUAZIONE INVARIATA SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
RESTANDO A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’..
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral