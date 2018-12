Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA, IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

PIU’ A SUD PERMANGONO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI REPUBBLICA BARBERINI E PORTA PINCIANA; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA, QUI PER I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE DELLO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI;

