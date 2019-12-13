Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO ANCHE PER MALTEMPO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
DISAGI SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA LUNGHE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA;
SI RALLENTA POI SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E LE CAPANNELLE IN ENTRATA;
SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E L’ALLACCIO COL GRA VERSO ROMA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E, PROSEGUENDO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE ROMA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E L’ALLACCIO COL RACCORDO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E IL TORRINO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral