Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO ANCHE PER MALTEMPO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, AVANTI, TRA CASSIA E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E L’EUR VERSO IL CENTRO;
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA LUNGHE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA;
SI RALLENTA POI SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E LE CAPANNELLE IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E IL TORRINO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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