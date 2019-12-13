Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’USCITA PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA FLAMINIA E CASSIA E, AVANTI, TRA A91 E APPIA, E TRA CASILINA E NOMENTANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
TRAFFICO ANCORA RALLENTATO INVECE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR VERSO IL CENTRO;
SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA. SEMPRE SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE E, AVANTI, IN PROSSIMITA’ DI APRILIA VERSO LA CAPITALE;
SI RALLENTA POI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA ARICCIA E LE CAPANNELLE IN ENTRATA. MEDESIMA SITUAZIONE DI CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO BLOCCATO INOLTRE SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E IL TORRINO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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