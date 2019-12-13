Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
TRAFFICO ANCORA RALLENTATO INVECE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR L’ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO;
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO;
SULLA VIA FLAMINIA SI RALLENTA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA POI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA ARICCIA E LE CAPANNELLE IN ENTRATA. MEDESIMA SITUAZIONE DI CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SU TRATTI SALTUARI DELLA PONTINA TRA SPINACETO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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