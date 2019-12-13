Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO PER UN INCIDENTE TRA ARDEATINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, CHE PROVOCA CODE E DISAGI ALLA VIABILITA’. SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E A24.
SULLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO;
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI DELLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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