Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
SU VIA CASSIA DOPO LO SVINCOLO PER CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO UN ALBERO INVADE LA CARREGGIATA, PRESTARE ATTENZIONE
MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN DIREZIONE LE RUGHE
SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE A CAUSA DI LAVORI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA
MENTRE SU VIA DI BOCCEA, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA VIA DELLA STORTA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO SULLA CARREGGIATA
CHIUDIAMO CON IL METEO,
POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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