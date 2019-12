Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR

SU VIA CASSIA DOPO LO SVINCOLO PER CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO UN ALBERO INVADE LA CARREGGIATA, PRESTARE ATTENZIONE

MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN DIREZIONE LE RUGHE

SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PONTINA CODE A CAUSA DI LAVORI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA

MENTRE SU VIA DI BOCCEA, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA VIA DELLA STORTA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO SULLA CARREGGIATA

CHIUDIAMO CON IL METEO,

POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral