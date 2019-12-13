Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ATRATTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO
SU VIA CASSIA DOPO LO SVINCOLO PER CAMPAGNANO UN ALBERO INVADE LA CORSIA IN DIREZIONE DI VITERBO,PRESTARE ATTENZIONE
MENTRE SU VIA FLAMINIA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE LUNGO E QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO SULLA CARREGGIATA E’ CHIUSA AL TRAFFICO
VIA DI BOCCEA,STRADA ALTEZZA VIA DELLA STORTA NELLE DUE DIREZIONICODE A CAUSA DI INCIDENTE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CINQUE PODERI IN DIREZIONE DI LATINA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI
INOLTRE,
LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA METRO B/B1 E’ CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI STAZIONE. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI DI TERMINI E POLICLINICO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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