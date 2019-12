Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ATRATTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE

SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO

SU VIA CASSIA DOPO LO SVINCOLO PER CAMPAGNANO UN ALBERO INVADE LA CORSIA IN DIREZIONE DI VITERBO,PRESTARE ATTENZIONE

MENTRE SU VIA FLAMINIA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE LUNGO E QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO SULLA CARREGGIATA E’ CHIUSA AL TRAFFICO

VIA DI BOCCEA,STRADA ALTEZZA VIA DELLA STORTA NELLE DUE DIREZIONICODE A CAUSA DI INCIDENTE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CINQUE PODERI IN DIREZIONE DI LATINA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI

INOLTRE,

LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA METRO B/B1 E’ CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI STAZIONE. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI DI TERMINI E POLICLINICO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

