Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 17:45

A CAUSA DI STRARIPAMENTO FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA IL KM 0+500 AL KM 3 NELLE DUE DIREZIONI

INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E AURELIA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E COLOMBO

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA

ANCHE SU VIA PONTINA CODE TRA RACCORDO E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI

DISAGI SU VIA NETTUNENSE NEI COMUNI DI PAVONA,CECCHINA E FONTANA DI PAPA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI

RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE ADERENTE DI ALITALIA AIR ITALY E EASY JET. PREVISTE FASCE DI GARANZIE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00

NELLA MATTINATA DI DOMANI 14 DICEMBRE ALCUNI COLLEGAMENTI VERRANNO ANNULLATI

MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBLITA.ASTRALSPA.IT

