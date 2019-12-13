Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI STRARIPAMENTO FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA IL KM 0+500 AL KM 3 NELLE DUE DIREZIONI
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E AURELIA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E COLOMBO
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA
ANCHE SU VIA PONTINA CODE TRA RACCORDO E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI
DISAGI SU VIA NETTUNENSE NEI COMUNI DI PAVONA,CECCHINA E FONTANA DI PAPA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI
RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE ADERENTE DI ALITALIA AIR ITALY E EASY JET. PREVISTE FASCE DI GARANZIE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00
NELLA MATTINATA DI DOMANI 14 DICEMBRE ALCUNI COLLEGAMENTI VERRANNO ANNULLATI
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DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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