Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI

A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA IL KM 0+500 AL KM 3 NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E AURELIA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA

DISAGI SULLA PONTINA TRA RACCORDO E LATINA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI

DISAGI SU VIA NETTUNENSE NEI COMUNI DI PAVONA,CECCHINA E FONTANA DI PAPA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI

ANCHE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAPENA E’ SOSPESA. I TRENI IN VIAGGIO RWEGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI

MENTRE LA CIROCLAZIONE DELLA TERMINI CENTOCELLE E’ TEMPORANEAMENTE INTERROTTA PER PRESENZA DI ESTRANEAI SULLA SEDE FERROVIARIA

CHIUDIAMO CON IL METEO,

POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PRECIPITAZIONI SPARSE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

