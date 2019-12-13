Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA IL KM 0+500 AL KM 3 NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E AURELIA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA
DISAGI SULLA PONTINA TRA RACCORDO E LATINA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI
DISAGI SU VIA NETTUNENSE NEI COMUNI DI PAVONA,CECCHINA E FONTANA DI PAPA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI
ANCHE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAPENA E’ SOSPESA. I TRENI IN VIAGGIO RWEGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI
MENTRE LA CIROCLAZIONE DELLA TERMINI CENTOCELLE E’ TEMPORANEAMENTE INTERROTTA PER PRESENZA DI ESTRANEAI SULLA SEDE FERROVIARIA
CHIUDIAMO CON IL METEO,
POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PRECIPITAZIONI SPARSE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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