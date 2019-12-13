Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ,PERMANGONO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E CASILINA
SU VIA CASSIA CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
CODE A CAUSA DI INCIDENTE SU VIA APPIA TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI
SULLA SR213 FLACCA CODE A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI RIO CLARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ,PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RIRTARDI FINO A 90 MINUTI
ANCHE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAPENA E’ SOSPESA.I CONVOGLI SONO DEVIATI SULLA LINEA TRA ORTE E ROMA
RITARDI FINO A 60 MINUTI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 ROMA- FIUMICINO AEROPORTO
SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
INTERRUZIONE PARZIALE DELL CIRCOLAZIONE SULLA ROMA LIDO TRA LIDO CERNTRO E COLOMBO PER RAMO SU SEDE ELETTRICA
CHIUDIAMO CON IL METEO,
POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PRECIPITAZIONI SPARSE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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