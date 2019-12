Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ,PERMANGONO IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24

SULLA VIA DEL MARE CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DEL RISARO IN DIREZIONE OSTIA

SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

SU VIA APPIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

LA FERROVIA REGIONALE ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA MONTEBELLO- CASTELNUOVO DI PORTO A CAUSA DI UN ALBERO PERICOLANTE NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA. E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA

MENTRE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE NON PIU’ SOSPESA, E’ FORTEMENTE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA A CAUSA MLALTEMPO CHE STA INTERESSANDO IL TERRITORIO FRA CAPENA E GALLESE. PER LO STESSO MOTIVO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA CONVENZIONALE ORTE- ROMA DOVE SONO STATI DEVIASTI I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ CON RITARDI FINO A 90 MINUTI

CHIUDIAMO CON IL METEO,

POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PRECIPITAZIONI SPARSE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

