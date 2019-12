Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ,PERMANGONO IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24

SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA DEL MARE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DEL RISARO IN DIREZIONE OSTIA

SEMPRE IN DI REZIONE OSTIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

SU VIA APPIA PERMANGONO CODE ANCHE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI SAN CESAREO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 PISA ROMA E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

LA FERROVIA REGIONALE ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA MONTEBELLO CASTELNUOVO DI PORTO A CAUSA DI UN ALBERO PERICOLANTE NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA.

MENTRE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE NON PIU’ SOSPESA, E’ FORTEMENTE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO IL TERRITORIO FRA CAPENA E GALLESE. PER LO STESSO MOTIVO LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA CONVENZIONALE ORTE- ROMA DOVE SONO STATI DEVIATI I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ CON RITARDI FINO A 130 MINUTI

