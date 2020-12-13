Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 13 DICEMBRE 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NONS I SEGNJALANO CRITICITA’;
PER I CANTIERI ATTIVI, IN PROVINCIA DI RIETI A SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO, TRA IL KM 10+900 ED IL KM 17+800 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral