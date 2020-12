Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 13 DICEMBRE 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA NEL TERRITORIO DELLA SABINA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE BORGO QUINZIO;

RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA’, PER EFFETTO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 4 DICEMBRE, OGGI E NELLE GIORNATE DEL 20, 25, 26 E 27 DICEMBRE E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral