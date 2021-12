Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 13 DICEMBRE 2021 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

AGGIORNAMENTO SULLA COLOMBO

RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME E RIAPERTO IL TRATTO DI STRADA , PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA

MENTRE SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E OSTIENSE

IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA A SEGUIRE SI PROCEDE A RILENTO TRA ARDEATINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’ A24, PER INCIDENTE CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO

INCOLONNAMENTI SU VIA NOMENTANA TRA RACCORDO E VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,RESTERA’ CHIUSA NELLE NOTTI DA OGGI A GIOVEDÌ, DALLE 22 ALLE 6.

SOLO PER OGGI, CONSIDERANDO LA CONCOMITANZA CON LA PARTITA PRESSO LO STADIO OLIMPICO, LA CHIUSURA INIZIERÀ ALLE 24. PREVISTO DUNQUE IL DIVIETO DI TRANSITO NEL TUNNEL SIA IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI CHE VERSO LO STADIO

RIMANIAMO IN TEMA ID CANTIERI,

SULLA FLAMINIA DIREZIONE ROMA IN FASCIA ORARIA 21.30-5.30 PER LAVORI DI PULIZIA E VERNICIATURA DELLE PARETI DELLA GALLERIA “PRIMA PORTA”, NELLE ORE DI CANTIERE, LA GALLERIA SARÀ CHIUSA E IL TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA VILLA DI LIVIA E PIAZZA DI SAXA RUBRA, CON REIMMISSIONE SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000.

NELL’AMBITO DEI TRASPORTI,

SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’

