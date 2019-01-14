Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
COME SEMPRE IN QUEST’ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24; AL MOMENTO SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ GIA’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO;
FLUSSO IN ENTRATA ANCHE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO IN VIA FLAMINIA, CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA, A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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