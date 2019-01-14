Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA, A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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