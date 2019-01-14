Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, A PARTIRE DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E VIA DEL MARE, E IN ESTERNA TRA CASILINA E AURELIA;
NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA, A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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